Homem detido ao tentar roubar idoso invisual dentro de casa

Sobre o assaltante já pendia um mandado de detenção para cinco anos de prisão efetiva, também por crime de roubo.

Um homem de 41 anos foi detido na madrugada desta terça-feira ao tentar roubar, munido de uma arma branca, um idoso invisual dentro de casa no Funchal, na ilha da Madeira.Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) afirma que sobre este cidadão já pendia um mandado de detenção para cinco anos de prisão efetiva, também por crime de roubo.A detenção resultou numa denúncia feita por uma testemunha.O homem foi detido por crime de roubo a residência e foi "conduzido ao estabelecimento prisional onde aguardará os desenvolvimentos do novo processo-crime no qual foi constituído arguido", refere a PSP em comunicado.