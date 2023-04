Conselho de Ministros aprova criação de agência para as minorias e migrações que sucede ao SEF

Foi ainda anunciado o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos e serviços de saúde e lares.

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, a criação da Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo (APMMA), que sucede ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e ao Alto Comissariado para as Migrações "em matéria de acolhimento e integração". Também foi aprovado o fim da obrigatoriedade de máscara nas unidades de saúde e lares.





O anuncio foi feito pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que avançou ainda que foi aprovado o regime de transição dos trabalhadores do SEF.

De acordo com Mariana Vieira da Silva, o regime procura salvaguardar os direitos dos trabalhadores daquele serviço de segurança extinto e acautelar "as transições de carreiras e reposicionamentos remuneratórios.

"Portugal tem sido considerado um país de acolhimento e é isso que queremos continuar a fazer", disse Mariana Viera da Silva.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, sublinhou que esta nova agência permite garantir fronteiras nacionais "mais seguras, porque passará a contar com a GNR nas fronteiras marítimas e terrestres, a PSP nas aéreas e nacionais e a PJ no combate à criminalidade".



O ministro garantiu ainda que está prevista a criação de uma unidade no sistema de Segurança Interna. Sobre a transferência de trabalhadores do SEF, estes apoiarão a PSP e GNR numa "transferência de conhecimento para as forças de segurança".



Também nesta reunião do Conselho de Ministros foi aprovado decreto de lei que põe fim à obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos e serviços de saúde e lares.



Apesar das várias questões colocadas pelos jornalistas sobre a reunião entre o Grupo Parlamentar do PS e a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, antes de esta ser ouvida no Parlamento, nenhum dos membros do Governo deu resposta.



Em atualização