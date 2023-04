Mãe e filha impedem ladrão de fugir após apanharem suspeito a assaltar-lhes a casa

Mulher viu assaltante a entrar em casa e foi para a janela pedir ajuda.

A Polícia de Segurança Pública de Lisboa (PSP) deteve, esta terça-feira, um jovem, de 22 anos, em flagrante delito a assaltar uma casa.Em comunicado, a PSP explica que o suspeito foi apanhado pela proprietária da casa a entrar na residência e que "rapidamente se deslocou para a janela a pedir auxílio".A mãe da mulher encontrava-se no exterior da habitação e, alertada para a situação, fechou a porta do prédio, impedindo a fuga do suspeito.

"À chegada dos polícias, o ora detido acabou por indicar o local onde já havia escondido um telemóvel furtado, o qual foi recuperado e entregue à sua legítima proprietária", acrescenta a autoridade em comunicado.



O jovem foi levado para as salas de detenção da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa e presente a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.