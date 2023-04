Dois jovens resgatados do mar na praia da Azurara em Vila do Conde

Autoridade Marítima lançou um alerta a pedir às pessoas para que se mantenham afastadas da zona do mar, uma vez que as praias ainda não possuem vigilância.

Dois jovens tiveram de ser retirados na tarde desta quinta-feira do mar na praia da Azurara, em Vila do Conde. Entraram em dificuldades na água e já não conseguiram regressar sozinhos ao areal.



A Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e os bombeiros foram acionados pouco depois das 18h00. Quando chegaram ao local, os jovens tinham já sido resgatados, tendo sido avaliados no local.





O helicóptero da Força Aérea que estava empenhado nas buscas por um outro jovem desaparecido em Matosinhos chegou a ser desviado para esta ocorrência, mas a situação foi rapidamente resolvida.A Autoridade Marítima lançou já um alerta a pedir às pessoas para que se mantenham afastadas da zona do mar, uma vez que as praias ainda não possuem vigilância. Também devido aos temporais, a morfologia dos areais está alterada e podem ocorrem situações de perigo.