Presidente da Câmara de Ílhavo ferido em colisão entre dois carros

João Campolargo, o presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois carros, naquela cidade, esta quinta-feira. No mesmo acidente, o condutor da outra viatura envolvida no acidente, também sofreu ferimentos.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros de Ílhavo, para um acidente rodoviário, na rua Lagoa de Junco, próximo dos armazéns da junta de freguesia de Ílhavo. A GNR local foi acionada e investiga as causas do acidente.As vítimas foram levadas para o hospital de Aveiro.O responsável da autarquia seguia ao volante de um carro, propriedade da Câmara Municipal, que ficou bastante danificado.