Restaurante favorito de Emmanuel Macron atacado durante protestos em Paris contra mudanças à lei da reforma

Estabelecimento recebeu o jantar de celebração da vitória de Macron na primeira volta das eleições presidenciais de 2017.

em Montparnasse, Paris

Os franceses voltaram à rua, esta quinta-feira, com novas manifestações contra a alteração da idade de reforma para 64 anos, e atacaram o restaurante favorito de Emmanuel Macron, o La Rotonde,De acordo com a Reuters, um incêndio deflagrou no toldo do La Rotonde, o restaurante que recebeu o jantar de celebração da vitória de Macron na primeira volta das eleições presidenciais de 2017, quando os manifestantes atiraram pedras, garrafas e tintas à polícia.Desde janeiro que os franceses se manifestam contra o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos. Este já é o 11.º dia de protestos em França.De acordo com a mesma fonte, as sondagens mostram que uma larga maioria dos franceses se opõe à legislação sobre as reformas, uma lei aprovada pelo governo sem passar pelo parlamento.