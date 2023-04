Condutora perde o controlo e carro cai dentro de jardim da casa do vizinho em Albergaria-a-Velha

Vítima foi levada, pelos bombeiros de Albergaria-a-Velha, para o hospital de Aveiro.

Uma mulher, de 85 anos, sofreu ferimentos ligeiros, ao final desta tarde de quinta-feira, depois do carro em que seguia se ter despistado e caído para um jardim, em Albergaria-a-Velha. Ao que tudo indica, a condutora perdeu o controlo quando estava no próprio jardim, acabando por invadir a casa vizinha.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um acidente, com um carro, no perímetro de duas casas, na Rua António Henriques Ferreira.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Albergaria-a-Velha, para o hospital de Aveiro.A GNR de Albergaria-a-Velha foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.