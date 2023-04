Português que está a dar volta ao mundo em minimota regressa ao País este sábado

André Sousa atravessou mais de meia centena de países em mil dias.

André Sousa regressa a Portugal, este sábado, depois de cumprir uma volta ao mundo, numa minimota Honda Monkey. O piloto, de 27 anos, saiu de Portugal a 12 de julho de 2020, e atravessou mais de meia centena de países, tendo percorrido 75000 quilómetros em mil dias. O projeto foi batizado como "Ride That Momkey"O motociclista vai entrar em Portugal pela fronteira do Caia, em Badajoz, onde terá cerca de 200 motards à sua espera. O grupo vai escoltar André Sousa, depois, até Avis, onde está a ser preparada uma receção oficial.Um dos objetivos de André Sousa passa por inscrever o seu nome no Guiness Book, o Livro dos recordes.Durante a viagem, André Sousa sofreu dois acidentes graves, esteve preso no México, passou pela Ucrânia e experienciou ainda vários terramotos, um furacão, chuvas e inundações.