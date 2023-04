Juiz de Nova Iorque responsável por processo contra Trump recebe ameaças

Família do magistrado também terá recebido várias chamadas, e-mails e cartas ameaçadoras.

falsificação de documentos, conspiração e suborno à estrela de filmes para adultos Stormy Daniels, com quem terá mantido uma relação.

O juiz de Nova Iorque responsável pelo processo contra o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, terá recebido várias ameaças, assim como a sua família.Segundo o jornal inglês The Guardian, o juiz e a família receberam várias chamadas, e-mails e cartas ameaçadoras na sequência da detenção do ex-presidente dos EUA. Trump declarou-se inocente , no tribunal de Manhattan, na terça-feira, dos 34 crimes de que é acusado, e que envolvem