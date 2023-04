PSP em alerta para emboscadas a agentes nos bairros de Lisboa

Denúncias telefónicas serão verificadas para impedir as chamadas falsas com intenção de atrair polícias.

A PSP está em alerta contra emboscadas aos seus elementos nos bairros problemáticos da Grande Lisboa, após os confrontos ocorridos na madrugada de quarta-feira na Cova da Moura, Amadora.









À 01h00 e às 03h00 desta quinta-feira, desconhecidos incendiaram caixotes do lixo nesse bairro. Seria uma forma de atrair a polícia ao local, algo que, de resto, foi prometido nas redes sociais com ameaças aos polícias que quarta-feira estiveram na intervenção. Mas a situação foi resolvida apenas com os bombeiros.

O CM sabe que as ameaças foram levadas a sério e os polícias instruídos a passar a usar os equipamentos de proteção e, para esses bairros, qualquer ocorrência terá reação forte com várias valências da PSP.





Também as denúncias telefónicas serão verificadas, para impedir as chamadas falsas com intenção de atrair polícias a emboscadas.