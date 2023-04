Pancada no comboio e terror na praia: Dois confrontos em dias seguidos na Linha de Cascais

PSP, GNR e polícia marítima reforçaram efetivo na praia de Carcavelos.

“Quinhentas pessoas a consumirem droga e a beberem, muita confusão, muita coisa absurda. Depois passaram a correr e levaram telemóveis e carteiras.” O relato é de um treinador de futevólei, que

na quarta-feira estava na praia de Carcavelos, Cascais, quando centenas de jovens, alguns dos quais conotados com gangs e a criminalidade juvenil, se envolveram em confrontos causando o pânico entre os banhistas que aproveitaram o dia de sol para irem à praia. Não há registo de feridos nem de detidos, mas o efetivo policial foi reforçado, com dezenas de elementos da PSP, GNR e Polícia Marítima visando garantir que o cenário de terror não se repete.









Já no dia anterior, as praias da Linha de Cascais foram ‘invadidas’ por milhares de adolescentes e jovens em férias escolares. A situação tem provocado desacatos entre vários grupos.

Também esta quinta-feira, num comboio da Linha de Cascais, à passagem pela estação de Cruz Quebrada, em Oeiras, outro grupo esteve envolvido em confrontos. O comboio saiu às 14h00 da estação do Cais do Sodré, em Lisboa, com destino a Cascais. Já “estava cheio e atrasado”. Na Cruz Quebrada, deu-se uma rixa entre passageiros. A PSP teve de intervir para serenar os ânimos. Ao que o CM apurou, ninguém ficou ferido nem foi detido.