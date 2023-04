Ponte sobre o Douro vai custar 110 milhões de euros

A nova ponte rodoferroviária sobre o Douro que vai ligar o Porto a Vila Nova de Gaia vai custar 110 milhões de euros, aponta o Ministério das Infraestruturas. A obra está inserida no projeto da alta velocidade, que pretende unir a cidade Invicta a Lisboa em 1 hora e 15 minutos.





A confirmação foi dada pelo gabinete do ministro João Galamba, em resposta ao grupo parlamentar do PSD. “A nova travessia do rio Douro viabiliza a construção de uma nova obra de arte com dois tabuleiros a cotas distintas: um ferroviário, à cota superior, e um rodoviário, à cota inferior”, refere o gabinete.