Israel lança ataques no Líbano e em Gaza

Alvo dos ataques é o grupo islamita Hamas.

Os militares israelitas afirmaram, esta sexta-feira, que atacaram alvos pertencentes ao grupo islamita Hamas, no sul do Líbano, e tinham intensificado os ataques na Faixa de Gaza, na sequência dos ataques com foguetes contra Israel lançados a partir do Líbano, na quinta-feira.



"As (Forças de Defesa Israelitas) não permitirão que a organização terrorista Hamas opere a partir do Líbano e responsabiliza o Estado do Líbano por cada ataque que vem do seu território," disse a força militar israelita numa declaração, citada pela agência Reuters.