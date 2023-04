Militar da GNR ferido em incêndio em Rio Maior

Um dos moradores também ficou ferido e foi assistido no local.

Um incêndio, esta sexta-feira, em Rio Maior, fez oito desalojados e dois feridos. As vítimas são um dos moradores, que foi assistido no local, e um militar da GNR que, antes dos bombeiros chegarem ao local, tentou prestar auxílio aos populares e ficou com ferimentos ligeiros, tendo-se cortado em ambas as mãos. O Guarda foi transportado para o Hospital de Santarém.O incêndio afetou dois apartamentos do rés-do-chão, na Av. Paulo VI. O fogo teve origem nas traseiras do prédio, na marquise de um dos apartamentos. O alerta foi dado por volta das 10h10.No local estiveram cerca de 13 operacionais dos Bombeiros e GNR, apoiados por cinco veículos.