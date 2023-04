Pesquisas por Stormy Daniels em site pornográfico sobem exponencialmente após acusação a Trump

Site informou que as pesquisas com os termos cadeia e prisão também aumentaram.

O site de conteúdos pornográficos Pornhub viu um enorme aumento nas pesquisas por vídeos da atriz Stormy Daniels após a acusação a Donald Trump, que levou à detenção do ex-presidente dos EUA.



De acordo com o jornal norte-americano The New York Post, no dia 30 de março foram cerca de 34.500 as pessoas que pesquisaram pelo nome da estrela pornográfica de 44 anos. No dia 31 de março, o dia em que um júri de Manhattan fez de Trump o primeiro ex-presidente a ser acusado criminalmente, o site pornográfico registou mais de 630 mil pesquisas por Stormy Daniels. Isto representa um aumento de 32.400%, ou seja, 33 vezes mais em relação à média de procuras diárias desde janeiro.



O caso entre Trump e Daniels parece ter deixado os utilizadores do site Pornhub com curiosidade para conhecer a atriz. O site informou ainda que as pesquisas com os termos cadeia e prisão também aumentaram.