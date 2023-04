Homem morre num despiste de jipe em Vinhais

Outra vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Morreu o homem que tinha ficado gravemente ferido num despiste de jipe, na quinta-feira, ao final do dia, no concelho de Vinhais.

A vítima, de 73 anos, estava a ser helitransportada para o hospital de Santo António, no Porto, mas durante a viagem o estado de saúde do homem piorou, obrigando a um desvio no trajeto para o hospital de Vila Real. Foi lá, que acabou por morrer.

