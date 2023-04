Rapaz de 11 anos suspeito de matar menina de 10 na Alemanha

Rapariga foi encontrada morta no quarto.

Um rapaz de 11 anos é suspeito de estar envolvido na morte de uma menina de 10 anos num centro juvenil em Wunsiedel, na Alemanha, informou a polícia esta sexta-feira.De acordo com o jornal The Local, a menina foi encontrada morta no quarto e as provas recolhidas no local "indicam o envolvimento de um rapaz de 11 anos", informou a polícia local e os procuradores."Como o rapaz de 11 anos não tem idade para responsabilidade penal, foi colocado numa instalação segura como medida preventiva", acrescentaram.Segundo a mesma fonte, o caso acontece enquanto a Alemanha ainda está a recuperar do choque da morte de Luise, de 12 anos, que foi encontrada morta depois de ter sofrido várias facadas no mês passado em Freudenberg. Duas alunas de 12 e 13 anos confessaram o assassinato.A polícia e os procuradores não deram mais pormenores sobre o caso, mas afirmaram que o rapaz ainda não foi interrogado.O ministro regional do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, elogiou os investigadores por terem identificado o suspeito "num período de tempo relativamente curto"."O que importa agora é esclarecer as circunstâncias exatas desta tragédias", acrescentou.