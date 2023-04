Vêm aí três novos filmes de 'Star Wars'

Atriz Daisy Ridley volta a dar vida a 'Rey', a protagonista.

Três novos filmes da saga 'Star Wars' vão começar a ser produzidos e a atriz Daisy Ridley vai voltar a interpretar a protagonista Rey. O anúncio foi feito pela presidente da Lucasfilm, a produtora dos filmes,Star Wars Celebration 2023De acordo com o The Guardian, os primeiros dois novos filmes serão realizados por James Mangold, que dirigiu o filme 'Logan', e Dave Filoni, o co-criador da série de TV 'Mandalorian' e realizador da longa-metragem de animação 'Guerra das Estrelas: A Guerra dos Clones'. O terceiro filme, já conhecido há algum tempo, é um projeto a ser dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy,O filme contará com Daisy Ridley que retorna no papel de Rey e irá "contar a história da reconstrução da Nova Ordem Jedi e os poderes que se erguem para a demolir".