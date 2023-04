Americano de 27 anos desaparecido no mar em Vila do Bispo

Bombeiros e Polícia Marítima fazem buscas na Praia da Ingrina.

Um homem de 27 anos, de nacionalidade americana, praticante de escalada, está desaparecido no mar da Praia da Ingrina, em Vila do Bispo, no Algarve. O alerta foi dado às 19h49 desta sexta-feira.No local estão os bombeiros de Vila do Bispo e a Polícia Marítima, que coordenam as operações de busca e salvamento.Uma equipa de psicólogos da Polícia Marítima foi acionada para prestar apoio a uma amiga que acompanhava o jovem e algumas testemunhas que se encontravam no local.Em atualização