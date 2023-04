Jornalista norte-americano acusado formalmente de espionagem em Moscovo

Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que Evan Gershkovich tinha sido apanhado em flagrante delito.

Evan Gershkovich, jornalista norte-americano do Wall Street Journal, foi esta sexta-feira formalmente acusado de espionagem em Moscovo pelos investigadores do Serviço Federal de Segurança da federação Russa (FSB)."A investigação do FSB acusou Gershkovich de espionagem, no interesse do seu país. Ele negou categoricamente todas as acusações e declarou que estava envolvido em atividades jornalísticas na Rússia", disse. O homem recusou-se a comentar mais, uma vez que o caso é classificado como ultrassecreto.De acordo com a agência de notícias TASS, o jornalista está acusado com base no artigo 276 do código penal russo.O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que Evan Gershkovich tinha sido apanhado em flagrante delito.