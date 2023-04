"Hoje não houve história, fomos superiores em todos os momentos", diz Sérgio Conceição

Técnico enaltece a forma como os seus jogadores se bateram.

Sérgio Conceição era naturalmente um treinador satisfeito após a vitória do FC Porto sobre o Benfica , no Estádio da Luz. Após a partida, ainda que tenha frisado que se trataram apenas de 3 pontos conquistados, o técnico portista elogiou a forma como os seus pupilos interpretaram aquilo que pediu e se apresentaram em campo."São só 3 pontos, apenas isso. É em casa do rival e quando não deixámos o rival ganhar, ganhando nós os 3 pontos, costuma dizer-se que são jogos de 6 pontos. Em relação ao jogo, não houve história: fomos superiores em todos os momentos do jogo. Houve muitas situações em que podíamos ter finalizado melhor, para ter um resultado mais volumoso. Foi um jogo muito competente e dou os parabéns aos meus jogadores, porque interpretaram muito bem a estratégia. Independentemente das muitas limitações, pois não foi fácil para preparar. Estamos aqui para lutar e dar luta até ao final. No fim fazemos as contas", comentou, à BTV.Questionado sobre a forma como os dragões se apresentara, o técnico portista deixou clara que a sua aposta era manter tudo igual na forma de abordar o encontro. "Não abdicámos daquilo que era a nossa postura em campo, de acordo com as características da equipa. Com pressão alta, a ocupar bem o espaço sem bola, mas aqui e ali não definimos tão bem, não fomos tão clarividentes a sair e na finalização. Foi um jogo competente. O Pepê e o Galeno, sabia que os corredores eram dinâmicos no processo ofensivo, o Otávio é muito inteligente, pois consegue ser o segundo avançado e o terceiro médio. Teve um papel importantíssimo. Limitámos muito o que eram também os espaços entrelinhas, com o Rafa, João Mário e Aursnes. Tudo isso é resultado quando os jogadores interpretam bem a estratégia. Hoje não houve história. O Benfica tem sido mais regular, por isso é primeiro com mais 7 pontos. Nós temos de correr atrás".A fechar, Conceição olhou à luta pelo título. "Está difícil, não vale a pena estarmos aqui a fazer futurologia, porque no fundo, vou aqui utilizar um chavão, o importante é o próximo jogo. Sabemos que quando se vai aproximando o final, o peso é maior. Estamos aqui para dar luta, demonstrámos isso hoje. Com este carácter, atitude competitiva, é preciso no mínimo o mesmo com o Santa Clara".