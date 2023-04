Irmãs britânicas mortas a tiro em ataque na Cisjordânia

Ataque ao carro onde a família seguia deixou a mãe com ferimentos graves. As duas jovens tinham cerca de 15 e 20 anos.

Duas irmãs britânicas, com cerca de 15 e 20 anos, foram mortas a tiro, esta sexta-feira, na Cisjordânia. As duas jovens seguiam com a mãe, dentro de um carro, quando foram baleadas. A mãe ficou com ferimentos graves e foi transportada para o hospital. O pai seguia atrás num outro carro quando o ataque aconteceu.As autoridades bloquearam as estradas para tentar encontrar os atacantes, mas ainda não há detidos.De acordo com a Sky News, o tiroteio ocorreu depois dos ataques aéreos israelitas ao Líbano e Gaza . Ainda esta semana ocorreram também ataques da polícia à mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém, para "desalojar agitadores", que entraram no espaço com "fogo de artifício, paus e pedras". Os confrontos na mesquita ocorreram no início da festa judaica da Páscoa.Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade do tiroteio, mas um porta-voz do Hamas - movimento de resistência islâmica palestiniano no poder na Faixa de Gaza - referiu que o ataque como poderá ser uma "retaliação pelos crimes cometidos por Israel na Cisjordânia e na mesquita AL Aqsa".Um correspondente da Sky News no Médio Oriente diz que a família se terá mudado para Israel em 2005.