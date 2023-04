Choque contra muro mata avô emigrante que veio a Portugal para conhecer o neto

“Vinha em sentido contrário, ouvi um estrondo ainda longe. Quando cheguei, parei o carro e vi o condutor com a cabeça em cima do volante já sem sinais de vida. A senhora que ia ao lado ainda tinha respiração e reagia. Liguei à GNR, que já tinha sido alertada, e já aqui estavam ambulâncias. Fiquei muito abalado com tudo isto”. O testemunho de Antero Barbosa atesta o pânico após o despiste de um Seat Ibiza, que embateu violentamente no muro de uma moradia, esta sexta-feira, na EN106, em Nespereira, Lousada.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã