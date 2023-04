Supremo nega escusa a juíza amiga de Ivo Rosa

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) recusou o pedido de escusa da juíza Maria Gomes Bernardo Perquilhas, do Tribunal da Relação de Lisboa, que tinha sido indicada para intervir no processo ‘Marquês’, que, entre outros, envolve José Sócrates. Em causa, escreveu na fundamentação que enviou para o STJ, está a apreciação do “despacho de primeira instância que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para apresentar recurso da decisão instrutória”, da autoria do juiz Ivo Rosa.Saiba mais no site do Correio da Manhã