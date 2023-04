Pescador resgatado após queda numa arriba na praia da Lavagueira em Odemira

Homem de 43 anos regressava da prática da atividade de pesca lúdica.

Um homem de 43 anos foi ontem à tarde resgatado depois de sofrer uma queda acidental numa arriba, enquanto regressava da prática da atividade de pesca lúdica na praia da Lavagueira, no concelho de Odemira.

Segundo fonte da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido pelas 17h20, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a queda de uma pessoa numa arriba.

Para o local foram ativados de imediato elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Sines e dos Bombeiros Voluntários de Odemira.

À chegada ao local, as autoridades constaram que a vítima, encontrava-se numa zona de difícil acesso, tendo sido acionada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa que procedeu ao resgate.

A vítima, que apresentava suspeitas de uma fratura num dos membros superiores, foi posteriormente transportada pelos Bombeiros de Odemira, para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.