Duas pessoas atropeladas no Túnel do Grilo em Lisboa

Alerta foi dado às 13h50.

Um atropelamento no túnel do grilo, no sentido Loures - Camarate, fez dois feridos ligeiros, este sábado. Três ocupantes do ligeiro também tiveram de ser assistidos no local.O alerta foi dado às 13h50, avançou o CDOS de Lisboa.No local estiveram sete veículos apoiados por 17 operacionais. Entre eles, Bombeiros de Loures e Sacavém e PSP.