Pelo menos seis civis mortos na Síria em explosão de mina do grupo Estado Islâmico

Mina explodiu quando um carro que transportava vários coletores de trufas viajava a caminho do trabalho.

Pelo menos seis civis sírios morreram, este sábado, após a explosão de uma mina que terá sido deixada no deserto de Al Alsujna, na província de Homs, no centro-oeste da Síria, por fundamentalistas do grupo Estado Islâmico (EI).

Segundo a agência oficial de notícias síria, Sana, citada pela Europa Press, a mina explodiu quando um carro que transportava vários coletores de trufas viajava a caminho do trabalho na área de Jabalal al-Omur.

A confirmar-se, este não é o primeiro ataque do EI contra um grupo de trabalhadores, que os terroristas veem como um alvo fácil.