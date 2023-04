Incêndio de grandes dimensões deflagra em Vila Verde. Um bombeiro ferido

Populares desconfiam de fogo posto.

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta tarde de sábado numa zona de mato em Vila Verde, na freguesia de Cervães. O Correio da Manhã sabe que um dos bombeiros envolvidos no combate às chamas sofreu queimaduras nas pernas. Foi assistido no local pelos colegas e levado, posteriormente, para o hospital.



Ao CM, alguns moradores contaram que passaram uma tarde complicada, já que o fogo se aproximou de casas. Os populares desconfiam de fogo posto.



O incêndio já está controlado, mas ainda existem duas frentes ativas. Com o cair da noite e com o baixar das temperaturas, os operacionais esperam que incêndio seja dominado.



Para o combate às chamas foram mobilizados mais de 70 operacionais, 15 viaturas e três helicópteros. O alerta foi dado cerca das 14h40.