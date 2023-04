Homem ferido após cair num riacho em Calheiros

Vítima que caiu de uma altura considerável.

Um homem ficou ferido, na tarde deste sábado, após cair a um riacho em Calheiros, Ponte de Lima.

A vítima, que caiu de uma altura considerável, foi resgatada do rio pelos bombeiros. Foi socorrida no local e transportada ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

O alerta foi dado às autoridades pelas 19h40. A GNR investiga em que circunstâncias ocorreu o acidente.