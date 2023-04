Um morto e sete feridos em tumultos em quatro prisões nas Honduras

Em causa estão confrontos entre reclusos de gangues rivais.

Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas, no sábado, em diferentes confrontos entre reclusos de gangues rivais em quatro prisões nas Honduras, disseram as autoridades prisionais.

Os guardas prisionais, "em colaboração com várias unidades policiais, conseguiram restabelecer a ordem nas quatro prisões onde ocorreram tumultos" antes do anoitecer, disse a porta-voz do Instituto Penitenciário Nacional hondurenho, Digna Aguilar, aos jornalistas.

As quatro prisões estão localizadas nas cidades de Tamara (leste), El Porvenir (norte), Santa Bárbara e Morocelí (noroeste).