Família sofre intoxicação em casa

Menor entre as sete vítimas que foram transportadas ao Hospital.

Um rapaz de 13 anos está entre as sete pessoas da família que esta madrugada tiveram que ser hospitalizadas após uma fuga de gás em casa, em Barcelos. A intoxicação, que atingiu também dois idosos, com 76 e 80 anos, ter-se-á ficado a dever a uma fuga de gás de uma salamandra instalada no apartamento, num condomínio fechado na Rua das Amoras.

Os bombeiros de Barcelos foram alertados às 02h11 da madrugada e enviaram para o local quatro ambulâncias e um veículo de combate a incêndio, num total de 12 bombeiros. a VMER do Hospital de Barcelos também foi para o local.

As vítimas, quatro homens e três mulheres, com idades entre os 13 e os 80 anos, apresentavam dores de cabeça e vómitos. Foram transportadas para o Hospital de Barcelos, à exceção do menor que foi levado para a pediatria do Hospital de Braga.