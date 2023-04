Comissário perseguido por traficantes fica com proteção pessoal

Relações-públicas e funcionários de estabelecimentos de diversão detidos.

Relacionadas Idoso de 85 anos sovado para lhe roubarem dez euros

Dennis da Cruz, comissário da PSP cujo carro foi incendiado na madrugada de 25 de fevereiro na Póvoa de Varzim, está com segurança pessoal a tempo inteiro devido ao risco real de ameaça. Este oficial liderou várias operações para desmantelar grupos organizados que, nos últimos anos, se dedicaram ao tráfico de droga na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. Tem sido vítima de várias tentativas de retaliação nos últimos dias.Saiba mais no site do Correio da Manhã