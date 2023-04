Matou casal no Brasil e escondeu-se no Algarve

Vivia tranquilamente na cidade costeira de Quarteira, Loulé, desde janeiro de 2022, quando fugiu do Brasil. Dos seis suspeitos que executarem um casal a tiro, Marlon Oliveira, de 33 anos, foi o único que fugiu para o estrangeiro e estava escondido no Algarve.Foi detido pela PJ em fevereiro deste ano, com vista à extradição, no âmbito de um mandado emitido pelas autoridades brasileiras. Era também procurado pela Interpol.

Saiba mais no site do Correio da Manhã