Processo criminal contra Trump "é mais complexo e denso do que se esperava"

Expectativa é de que seja "um julgamento longo", Daniela Melo.

O processo criminal contra Donald Trump, indiciado em Nova Iorque com 34 acusações, "é mais complexo e mais denso do que se esperava", disse à Lusa a cientista política luso-americana Daniela Melo, professora na Universidade de Boston.

"É um caso que vai além do pagamento à [ex-atriz pornográfica] Stormy Daniels... tem fraude financeira, fraude eleitoral, pagamentos para encobrimento de crime", explicou a analista. A expectativa é de que seja "um julgamento longo", com muitas testemunhas. "As acusações são mais sérias do que aquilo que se esperava".

Os contornos que estão na origem da acusação trazida pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, já eram conhecidos. Donald Trump terá pago subornos para evitar que histórias comprometedoras fossem divulgadas e terá falsificado os registos desses pagamentos.