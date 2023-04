Lancha avaria e militar que ia socorrer surfista acaba resgatado do mar na Figueira da Foz

Homem foi atirado ao mar pela força das ondas.

Um militar da Unidade de Controlo Costeiro da GNR teve de ser resgatado, na manhã deste domingo, após a lancha onde seguia para socorrer um surfista ter ficado sem propulsão na zona de rebentação na praia de Cabedelo, Figueira da Foz.



Segundo a GNR, a Unidade de Controlo Costeiro (UCC) recebeu uma chamada, cerca das 9h30, para o socorro a um náufrago, surfista. O militar arrancou com a embarcação da Unidade de Controlo Costeiro para auxiliar o surfista com problemas e acabou por cair à água já em frente ao areal da praia do Cabedelo. Terá sido atirado ao mar pela forte ondulação.

"Por se tratar de uma situação de socorro e de salvamento, de imediato, um militar de serviço deslocou-se para o local, usando para o efeito uma embarcação da UCC. Ao sair à Barra da Praia do Cabedelo, as condições adversas que se faziam sentir, com grande ondulação, motivaram a paragem dos motores da embarcação, tendo o militar caído ao mar", esclarece a GNR em comunicado.

Segundo o CM apurou, o militar caiu à água já em frente ao areal.

O militar foi socorrido por elementos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e foi encaminhado para uma unidade de saúde por precaução.