Cristiano Ronaldo em branco no empate do Al Nassr em casa do Al Feiha

Resultado deixa o clube, orientado pelo francês Rudi Garcia, em segundo lugar do campeonato com 53 pontos.

O internacional português Cristiano Ronaldo ficou este domingo em branco no empate 0-0 do Al Nassr em casa do Al Feiha, na 23.ª jornada da Liga saudita de futebol.

Titular e capitão da formação de Riade, o avançado luso não conseguiu marcar ao 11.º classificado do campeonato, interrompendo uma série de quatro jogos seguidos a 'faturar', entre clube e seleção nacional.

O resultado deixa o clube orientado pelo francês Rudi Garcia em segundo com 53 pontos, os mesmos do Al Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e em primeiro no campeonato, jogando ainda este domingo no campo do Al Wehda.