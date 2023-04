Páscoa sangrenta com 15 mortos nas estradas portuguesas

12 homens, duas mulheres e uma criança de apenas 10 anos são as vítimas mortais.

As miniférias da Páscoa revelaram-se muito sangrentas na estrada. Desde quinta-feira e até domingo, morreram, pelo menos, 15 pessoas em acidentes de viação - 12 homens, duas mulheres e uma criança de 10 anos.Saiba mais no site do Correio da Manhã