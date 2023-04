Professores aceleram na corrida à reforma

Desde 2013 que não havia tantos professores e educadores de infância a aposentarem-se. Este ano já se reformaram 1323 profissionais da educação. Por mês, estão a reformar-se uma média de 265 docentes, um registo que só tem paralelo com os números de 2013, ano em que se aposentaram 4628 professores e educadores.Saiba mais no site do Correio da Manhã