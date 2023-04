'Noite das Estrelas': Novo programa da CMTV estreia esta segunda-feira

Estreia esta segunda-feira, à meia-noite e meia, a nova grande aposta da CMTV para os serões de televisão.‘Noite das Estrelas’, que tem apresentação de Maya e Rui Oliveira, é um ‘late show’ como nunca se fez no País e promete misturar informação e entretenimento, analisando os temas palpitantes do mundo social e cor-de-rosa.

Para Maya, que se define como “uma mulher de energias noturnas”, a proposta não podia ter chegado em melhor altura. Já Rui Oliveira, que teve uma rubrica culinária no programa ‘Goucha’, do marido, na TVI, diz que este é o momento de mostrar que tem estofo de apresentador. “Nunca tive oportunidade de experimentar um desafio deste calibre, mas estou confiante”, garante.‘Noite das Estrelas’ tem como comentadores Teresa Guilherme, Quintino Aires, Daniel Nascimento e Adriano Silva Martins. Para ver de segunda a sexta-feira, no ‘Jornal da Meia-Noite’, com Ângela Gonçalves Marques.