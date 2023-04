Morreu Lasse Wellander, guitarrista dos ABBA, após batalha contra cancro

Família revelou que o músico morreu na Sexta-feira Santa, aos 70 anos de idade.

Lasse Wellander, guitarrista dos ABBA, morreu aos 70 anos de idade. O músico atuou com a banda durante os anos 70 e 80 e, mais recentemente participou na criação do álbum 'Voyager', lançado em 2021."É com indescritível tristeza que temos de anunciar que o nosso amado Lasse morreu. Lasse adoeceu recentemente com o que se revelou ser cancro, que se tinha propagado, e no início da Sexta-feira Santa ele morreu rodeado pelos seus entes queridos', disse a família no Facebook.Segundo o Metro, em Outubro de 1974, Wellander começou a gravar com os ABBA - Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad. Em 1975, 1977, 1979, e 1980 subiu ao palco para atuar com a banda sueca.Lasse Wellander lançou o seu próprio álbum de estreia em 1981, antes de produzir e lançar mais 11 discos nos anos seguintes.