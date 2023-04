Menina de quatro anos atacada por cão leva 40 pontos na cara

Dono do animal "escondeu-o da polícia durante mais de 24 horas", diz a mãe.

Um Bulldog americano atacou uma criança de quatro anos, na tarde desta quinta-feira, em Warwickshire, no Reino Unido. Amy Hobson, 32 anos, teve de bater no animal para o conseguir separar a filha.Segundo o The Mirror, a menina levou 40 pontos na cara e necessitou de uma cirurgia plática.O cão estava fechado numa sala no andar de cima, mas conseguiu abrir a porta e desceu, disse Amy ao The Mirror. A mulher conta que ligou para a linha de emergência médica, mas foi avisada de que demoraria várias horas até que uma ambulância ficasse disponível."Disseram-me que iam demorar algumas horas a chegar, por isso apanhei um táxi para as urgências", contou.Sobre o dono do cão, Amy disse que já não são amigos, uma vez que "após o ataque aconteceu escondeu o cão da polícia durante mais de 24 horas".