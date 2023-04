Árbitro polaco que foi acusado de se embebedar antes de jogo na Grécia diz que foi agredido

"Fui atacado por um adepto do Panathinaikos. Ele disse que me ia destruir na imprensa", defende o árbitro.

A imprensa grega noticiou, no domingo, que o árbitro polaco Pawel Raczowski e a sua equipa, aparentemente alcoolizados, causaram distúrbios no voo a caminho da Grécia onde iam arbitrar um encontro.



A equipa de arbitragem, que viajava para Atenas, ia arbitrar o encontro entre AEK (primeiro classificado do campeonato grego) e Aris de Salónica (em quinto). Na Grécia é habitual árbitros estrangeiros participarem em encontros da liga.

O árbitro e os assistentes foram afastados do encontro pela Federação Grega de Futebol e substituídos por juízes gregos.



Raczowski, que esteve inicialmente desaparecido, contradiz a versão veiculada pelos meios de comunicação gregos. "Fui atacado por um adepto do Panathinaikos. Ele disse que me ia destruir na imprensa. Fui cuspido e agredido, o homem estava bêbado e era agressivo. Queríamos ir à polícia, mas as autoridades disseram para passarmos a noite na esquadra", justifica o polaco.



O jogo realizou-se e terminou com a vitória do AEK, por 3-1.