Índia vai ultrapassar a China como o país com mais população no mundo

Jovens com menos de 25 anos representam mais de 40% da população na Índia.

A ONU espera que a Índia ultrapassasse, ainda este mês, a China como o país mais populoso do mundo.De acordo com a base de dados americana Pew Research Center, a China é o país com o maior número de habitantes de todo o mundo desde 1950, quando começaram os registos de população das Nações Unidas. No entanto, enquanto a população da China está em declínio, a da Índia continua a crescer.Sob a projeção da "variante média" da ONU, a população na Índia poderá ultrapassar 1,5 mil milhões de pessoas até ao final da década e continuará a aumentar lentamente até 2064, altura em que se estima que atinja o pico de 1,7 mil milhões de pessoas.Segundo a mesma fonte, as pessoas com menos de 25 anos representam mais de 40% da população na Índia e cerca de uma em cada cinco pessoas a nível mundial com menos de 25 anos vivem no país.