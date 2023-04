Preços das marcas próprias dos híperes aumentam 32%

Os preços das marcas próprias dos súperes e hipermercados subiram, no ano passado, mais do que os dos fabricantes, registando aumentos surpreendentes. Um litro de leite meio-gordo, por exemplo, aumentou 81%, atingindo 0,87 euros, e um pacote de bolacha Maria atingiu 1,82 euros, mais 70% do que no início do ano. Ainda assim, as marcas dos retalhistas continuam a valer a pena, garante a Proteste, após uma análise aos preços.Saiba mais no site do Correio da Manhã