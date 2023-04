Professora do sexto ano detida por suspeitas de organizar lutas entre alunos na sala de aula

Jovem norte-americana foi gravada a incitar as crianças à violência: "30 segundos, sem gritar, sem barulho, sem telemóveis".

"30 segundos, sem gritar, sem barulho, sem telemóveis", diz a professora nas imagens.

Angel Footman, de 23 anos, professora do ensino básico na Flórida, EUA, foi detida pelas autoridades norte-americanas, esta sexta-feira, por permitir lutas entre estudantes, avança o The New York Post. Segundo relatos, a professora dizia aos alunos para não gravarem as lutas ou chamarem a atenção através de gritos.Várias raparigas do sexto ano alertaram os diretores da Escola Básica Griffin, em Tallahassee, na Flórida, depois de Angel Footman ter permitido que a sala de aula se transformasse num ringue de boxe.Os alunos mostraram ainda vários vídeos, filmados no final do mês de março, que mostravam a professora sentada na secretária enquanto os alunos se agrediam.Segundo o The New York Post, a professora negou ter organizado as lutas, mas confirmou não as ter denunciado à direção da escola.Angel Footman está acusada de quatro crimes de contribuição para a delinquência juvenil. O julgamento deverá começar em maio.