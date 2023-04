Debate instrutório do processo BES/GES adiado porque tribunal se esqueceu de notificar três arguidos

Foi adiado para os dias 2, 3 e 4 de maio de 2023.

O debate instrutório do processo BES/GES, que devia arrancar esta terça-feira, no tribunal de Monsanto, em Lisboa, após um ano de espera, foi adiado uma vez que o tribunal se esqueceu de notificar três arguidos. Ficou agendado para os dias 2, 3, 4 e 5 de maio.Era suposto ter decorrido, esta terça-feira, quase três anos depois de ser conhecida a acusação do Ministério Público.A decisão do juiz de instrução Pedro Santos Correia foi tomada na sequência de uma interrupção da diligência, depois de um debate entre os advogados e o Ministério Público (MP) por causa de uma posição do MP que apenas juntou hoje ao processo e pela falta de notificação de alguns arguidos, tendo esta questão sido a única a ser apontada pelo magistrado no anúncio do adiamento.

"Designa-se os dias 02, 03, 04 e 05 de maio, às 09h30, com continuação às 14h00, todos os dias neste tribunal de Monsanto", afirmou o juiz Pedro Santos Correia.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.

Segundo o Ministério Público (MP), cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.