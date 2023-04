Mulher morre em incêndio em casa em Gondomar

Policia Judiciária está a investigar.

Uma mulher morreu, esta manhã de terça-feira, num incêndio na casa onde vivia sozinha, em Moreira, Melres, no concelho de Gondomar. O alerta foi dado cerca das 10h00.



No local estiveram os Bombeiros de Melres, S. Pedro da Cova e o INEM. Quando chegaram ao local, a mulher já estaria morta. No local estiveram ainda a GNR e a Policia Judiciária que está a investigar.