"Não deixem o meu pai morrer, é esse apelo que eu faço": Filha de lesado por negligência médica no hospital de Faro

Médica interna fez queixa na PJ sobre 11 casos de negligência no serviço de cirurgia.

A filha de um dos 11 lesados por negligência médica no hospital de Faro explicou à CMTV de que forma é que a unidade de saúde afetou a condição do pai. "O meu pai entrou neste hospital a andar e neste momento é um vegetal, está acamado", disse a mulher. "Não deixem o meu pai morrer, é esse apelo que eu faço", acrescentou.

Segundo o Correio da Manhã apurou, a médica interna de Cirurgia Geral apresentou queixa na PJ, que enviou as denúncias para o Ministério Público, que agora irá determinar se as situações devem ser investigadas.



“Foram vários os casos que relatei nas queixas, mas o que me parece mais escandaloso é o de uma mulher, com cerca de 40 anos, que foi operada ao apêndice e sofreu 9 ou 10 lacerações do intestino delgado”, relatou a médica ao Correio da Manhã.



Segundo Diana Carvalho Pereira, dos 11 doentes, “três morreram, dois estão internados nos Cuidados Intermédios, os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida. Um dos doentes esteve uma semana com compressas no abdómen”.