Arguido transportado para o hospital após ser agredido por amigos de jovem morto à porta de discoteca em Lisboa

Confrontos aconteceram durante intervalo para almoço do julgamento da morte de Francisco Gonçalves.

da morte de Francisco Gonçalves arrancou com confrontos entre a mãe e uma testemunha do processo, antes do início da sessão. A confusão foi rapidamente resolvida com a ajuda de dois elementos da PSP.



Carlos Varandas, um dos arguidos no caso da morte do jovem Francisco Gonçalves, teve de ser transportado para o hospital esta terça-feira devido ao confrontos com familiares e amigos da vítima, no Campus de Justiça.O julgamento

Na pausa para almoço, quando os arguidos saíram, os familiares e amigos de Francisco agrediram Samir Tavares e Carlos Varandas com socos e pontapés.



Carlos Varandas não foi ouvido no tribunal e, portanto, a sessão terminou mais cedo do que o previsto.