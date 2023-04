Donald Trump diz que será candidato a Presidente dos EUA mesmo se for condenado

Ex-presidente norte-americano criticou ainda Joe Biden por ter manifestado intenção de se recandidatar em 2024.

O ex-Presidente dos Estados Unidos (2017-2021) Donald Trump disse terça-feira que não retirará a candidatura presidencial mesmo que seja condenado pelas 34 acusações de falsificação de registos comerciais.

As declarações foram feitas numa entrevista à cadeia de televisão Fox News, a primeira após as acusações relacionadas com pagamentos feitos à atriz pornográfica Stormy Daniels para comprar o seu silêncio sobre uma relação sexual mantida entre ambos.

O republicano de 76 anos aproveitou a oportunidade para criticar o Presidente, Joe Biden, de 80 anos, que manifestou a intenção de se recandidatar em 2024.